Океанская вахта длиной 327 лет: во Владивостоке дали старт Дню ВМФ

С торжественной речью перед моряками Тихоокеанского флота выступил Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

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Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина поздравил моряков с Днем Военно-морского флота России. Военачальник произнес торжественную речь на 33 причале.

«Созданный по указу Петра Великого в 1696 году более трех веков российский флот несет бессменную океанскую вахту, демонстрируя верность военной присяге и Военно-морскому флагу», - заявил Лиина.

Кроме того, Командующий ТОФ обошел кильватерный строй, состоящий в том числе из ракетного крейсера «Варяг» и подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», поприветствовал и поздравил тихоокеанцев с праздником.

В акватории Амурского залива прошли современные корабли, подлодки, тральщики и исторические парусники. Данное мероприятие не проводилось со времен пандемии коронавируса.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с Днем ВМФ военнослужащих, работников судостроительных, судоремонтных предприятий, воинских частей, научно-образовательных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также ветеранов. Глава МО РФ отметил, что Военно-морской флот является важной составляющей национальной обороны страны, а также играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин и главы четырех африканских государств примут участие в Главном военно-морском параде, который пройдет в Финском заливе и акватории Невы в Санкт-Петербурге.