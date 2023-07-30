Морскую часть парада завершила подлодка «Уфа», началась береговая часть

В торжественном параде принимают участие 45 кораблей (33 корабля и катера, четыре подводных лодки и восемь парусных судов).

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» проекта 636.3 завершила морскую часть Главного военно-морского парада, началась береговая часть.

Береговую часть впервые открыл сводный расчет барабанщиков Кронштадского морского кадетского военного корпуса. Юные музыканты задали ритм и темп движения парадных расчетов. Торжественное шествие войск ВМФ возглавило подразделение роты почетного караула с государственным флагом РФ и флагом ВМФ.

Всего в торжественном параде участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих.

Принимал парад президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Он обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав с праздником. Также глава государства выступил с речью ко Дню ВМФ, в ходе которой заявил, что в этом году пополняют флот 30 кораблей различных классов. Кроме того, Путин выразил благодарность военным морякам за безупречную преданность своей Отчизне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.