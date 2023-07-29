Песков сообщил, что меморандума по итогам встречи Путина с лидерами Африки по Украине не планируется

Вторая встреча представителей африканской миссии по урегулированию на Украине проходит в Санкт-Петербурге.

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Пописывать меморандум по итогам встречи Владимира Путина с лидерами стран Африки по Украине не планируется, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вторая встреча представителей африканской миссии по урегулированию на Украине проходит в Санкт-Петербурге.

В ходе встречи с африканскими лидерами Владимир Путин поблагодарил их за искреннее стремление оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта.

Российский лидер сказал, что конфликт на Украине начался с антиконституционного и кровавого госпереворота, который поддержали страны Запада, проигнорировав нормы международного права.

Президент напомнил, что после распада СССР в декларации о государственном суверенитете Украины было прямо указано, что страна является нейтральным государством. И этот статус соседней страны имеет для России принципиальное значение.

Путин сказал также, что РФ не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним, в то время как Запад использует международное право лишь для давления на другие страны. Глава государства напомнил, что страны Запада не основывались на нормах международного права, когда вторгались в Ирак, Ливию, вмешивались во внутренний конфликт в Сирии.

Первая встреча Владимир Путина с африканскими лидерами для обсуждения мирной инициативы прошла в Санкт-Петербурге 17 июня.