Президент выразил уверенность, что страны Африки искренне стремятся оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта.

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Президент России Владимир Путин поблагодарил лидеров африканских стран за сбалансированный подход к ситуации вокруг Украины, а также за то, что они не поддержали и не поддерживают антироссийскую риторику. Об этом президент сказал в ходе встречи с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге.

«Если бы это произошло, у нас бы и разговора этого сейчас не состоялось», - сказал глава государства.

Путин выразил уверенность, что африканские лидеры искренне стремятся оказать возможное содействие в достижении справедливого и устойчивого разрешения конфликта.

Глава государства также заявил, что Россия выступает против государственных переворотов, и именно с поддержанного Западом госпереворота в 2014 году начался конфликт на Украине.

Это был антиконституционный вооруженный, кровавый переворот, подчеркнул российский лидер. Западные страны активно его поддержали и пренебрегли при этом всякими нормами международного права.

Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова. Президент объяснил также, почему нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значение.