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Путин: страны Запада плевать хотели на Устав ООН

Владимир Рубанов
00:04 29.07.2023
Президент напомнил, что Запад не основывался на нормах международного права, когда вторгался в Ирак, Ливию, вмешивался во внутренний конфликт в Сирии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то. В случае с украинским конфликтом они это делают для того, чтобы оказать давление на Россию. Об этом глава государства сказал на встрече с лидерами африканских государств, посвященной ситуации на Украине.

Путин напомнил, что Запад не основывался на нормах международного права, когда вторгался в Ирак, Ливию, вмешивался во внутренний конфликт в Сирии.

«Плевать они хотели на Устав ООН», - сказал президент.

Если на Западе хотят, чтобы другие страны соблюдали Устав ООН, то они должны сами «потрудиться исполнять эти же нормы», сказал Путин.

Тем не менее, Москва не отказывается от обсуждения путей мирного урегулирования конфликта, подчеркнул президент.

Глава государства сказал также, что Россия не нарушает Устав Организации Объединенных Наций и действует в полном соответствии с ним. 

Ранее Владимир Путин заявил, что США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией, хотя Москва к ним готова. Президент сказал, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности РФ со стороны США и НАТО. При этом Запад отказывается обсуждать с Россией вопросы обеспечения равной безопасности для всех.

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