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После распада СССР в декларации о государственном суверенитете Украины было четко указано, что страна является нейтральным государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами стран Африки в Санкт-Петербурге.

«Киев получил свою самостоятельность и независимость при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости. А в этой декларации черным по белому написано, что Украина является нейтральным государством», - напомнил российский лидер

Глава государства подчеркнул, что для России это имеет принципиальное значение.

«Зачем Запад стал втягивать Украина в НАТО - нам не очень понятно. Именно это и создает, по нашему мнению, фундаментальную угрозу нашей безопасности», - отметил Путин.

По словам президента, продвижение инфраструктуры Североатлантического альянса, «который к нам настроен фактически враждебно, к нашим границам неприемлемо». Вместе с тем российский лидер положительно оценил мирные инициативы африканской делегации и отметил, что многие их предложения перекликаются с планом мирного урегулирования, который предложил Пекин.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Глава Российского государства также отметил, что и другие страны должны соблюдать его.