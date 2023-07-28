Путин о ситуации на Украине: РФ не нарушает Устав ООН и действует в полном соответствии с ним

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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Санкт-Петербурге с лидерами стран Африки. Одной из тем обсуждения стал украинский кризис.

Глава Российского государства заявил, что Россия не нарушает Устав Организации Объединенных Наций и действует в полном соответствии с ним. Российский лидер также отметил, что и другие страны обязаны соблюдать его. По его словам, не должно быть односторонних санкций и обеспечения своей безопасности за счет других.

Сегодня Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге заявил, что Соединенные Штаты Америки, НАТО и Украина отказываются от переговоров с Россией, хотя Москва к ним готова. Президент пояснил, что в основе конфликта лежит создание угроз безопасности РФ со стороны Вашингтона и Североатлантического блока.