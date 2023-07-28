Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге с воинскими почестями

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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, который погиб в зоне проведения специальной военной операции в результате обстрела со стороны боевиков киевского режима, будет похоронен в пятницу, 28 июля, в родном Екатеринбурге с воинскими почестями.

Первоначально было объявлено, что прощание с журналистом пройдет в Доме журналистов в уральской столице, однако из-за большого количества желающих принять участие в церемонии местом гражданской панихиды был выбран Дом офицеров.

«В 11:00 (09:00 по мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня».

Отмечается, что после прощания Ростислав Журавлев будет похоронен с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества российских журналистов, попавших под обстрел в зоне спецоперации. Ростислав Журавлев был награжден посмертно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что ответственность за сознательную атаку на журналистов в Запорожской области лежит на Киеве.

Попавшие под обстрел националистов журналисты рассказали, как радикалы открыли прицельный огонь кассетными боеприпасами по группе военкоров, работавших в Запорожской области. В результате вражеского удара погибли Ростислав Журавлев и представитель пресс-службы МО РФ Дмитрий Кузьмин, еще трое журналистов получили ранения и были доставлены на лечение в Москву.

Начальник Центра кардиохирургии ФГБУ НМИЦ хирургии им. Вишневского Александр Лищук заявил, что пострадавшие журналисты мужественно перенесли свои ранения и сейчас идут на поправку. Кроме того, он заявил, что экспертиза изучит осколки снарядов, которыми были обстреляны российские журналисты.