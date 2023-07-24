Песков заявил, что ответственность за гибель военкора Журавлева лежит на киевском режиме

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Ответственность за сознательную атаку на журналистов в Запорожской области, в результате которой погиб военкор Ростислав Журавлев, лежит на Киеве. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева, желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения», - сказал представитель Кремля.

Напомним, трагедия произошла днем в минувшую субботу, 22 июля. Как сообщили в Минобороны России, украинские боевики нанесли артиллерийский удар по группе представителей российских СМИ, которые готовили материалы об использовании ВСУ кассетных боеприпасов.

При ударе националистов именно такими боеприпасами четыре журналиста были ранены. Их оперативно эвакуировали, однако военкор РИА Новости Журавлев скончался, когда его доставляли в полевое медучреждение.