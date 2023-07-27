Экспертиза изучит осколки снарядов, которыми были обстреляны российские журналисты

Начальник Центра кардиохирургии ФГБУ НМИЦ хирургии им. Вишневского Александр Лищук заявил, что пострадавшие журналисты мужественно перенесли свои ранения и сейчас идут на поправку.

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Осколки снарядов, которыми были обстреляны российские журналисты, отдаются на экспертизу. Специалисты будут определять, какой вид боеприпасов был использован. Об этом «Звезде» заявил начальник Центра кардиохирургии ФГБУ НМИЦ хирургии им. Вишневского Александр Лищук.

«Все осколки - у нас специальная служба есть - они отдаются на экспертизу для того, чтобы определить, какой вид боеприпасов был использован», - сказал он.

Собеседник телеканала также рассказал, что пострадавшие журналисты мужественно перенесли свои ранения и сейчас идут на поправку.

Напомним, в результате обстрела со стороны украинских националистов погибли военкор Ростислав Журавлев и представитель пресс-службы МО РФ Дмитрий Кузьмин, еще трое журналистов получили ранения и были доставлены на лечение в Москву. Попавшие под удар боевиков журналисты поделились подробностями произошедшего.