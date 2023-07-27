В стране и мире Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондентов, попавших под обстрел Тимур Шерзад Всего согласно президентскому указу награждены четыре журналиста. © Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества российских журналистов, попавших под обстрел в зоне спецоперации. Об этом сообщает сайт Кремля. Согласно тексту указа, орден вручается корреспондентам за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга. Посмертно награждается Ростислав Журавлев, военный корреспондент агенства «Россия сегодня». Кроме него, награждаются фотокорреспондент этого же агенства Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков. Экспертное мнение и аналитика