Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондентов, попавших под обстрел
Всего согласно президентскому указу награждены четыре журналиста.
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Global Look Press
Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества российских журналистов, попавших под обстрел в зоне спецоперации. Об этом сообщает сайт Кремля.
Согласно тексту указа, орден вручается корреспондентам за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга.
Посмертно награждается Ростислав Журавлев, военный корреспондент агенства «Россия сегодня».
Кроме него, награждаются фотокорреспондент этого же агенства Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков.