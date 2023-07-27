Удар кассетными боеприпасами: что рассказали попавшие под обстрел ВСУ журналисты

В результате обстрела ВСУ погибли военкор Ростислав Журавлев и представитель пресс-службы МО РФ Дмитрий Кузьмин, еще трое журналистов получили ранения и были доставлены на лечение в Москву.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел украинских националистов 22-го июля. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Погибшему Ростиславу Журавлеву орден присвоен посмертно. Боевики открыли прицельный огонь кассетными боеприпасами по группе военкоров, работавших в Запорожской области. Ростислав скончался по дороге в больницу - трое его коллег выжили.

Ростислав Журавлев - военкор. Вдоволь за много лет отведал и солдатской каши, и солдатских лишений, и солдатской удачи. Но 22-го июля она изменила. И ему, и его коллегам, попавшим под целенаправленный удар не по военным, а по журналистам. Это был даже не бой. На передовых позициях линии соприкосновения журналисты нескольких российских телеканалов и информагентств просто работали. Основной материал был уже отснят, съемочные группы переместились на новую точку, когда внезапно над головами прогремел взрыв.

«Подошли на основное место съемки, ну вот как оператор, потому что у меня шок был, даже не ориентировался во времени, оператор говорит, что прошло 25-30 секунд, сразу же был прилет, то есть били целенаправленно по нам. Либо ждали, когда мы подойдем, либо "птичка" - не знаю», - рассказал корреспондент МИЦ «Известия» Роман Польшаков.

Прямо в центр первого удара по журналистам попал представитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Кузьмин, он погиб на месте. Военкор Ростислав Журавлев несмотря на тяжелое ранение до последнего не выключал камеру и старался описать все, что происходило. До госпиталя журналист не дотянул. Оператор Дмитрий Шиков тоже не выключал камеру, несмотря на контузию и серьезное ранение ноги.

Бывший моряк-североморец даже в больничной палате не расстается ни с бескозыркой, ни с гармошкой, которые вместе с флагом ВМФ где только не побывала за его долгую карьеру оператора. Правда, просил извинить за исполнение - кроме ноги, тогда повредило и плюсневую кость правой руки. А в целом, он узнал, что у него серьезное ранение и перелом стопы только на вторые сутки после нападения. А все эти дни он не чувствуя боли помогал коллегам сначала выбраться с места обстрела, и потом добираться до врачей. Уверен, что те, кто пытался их убить, абсолютно точно знали, что стреляют не по военным, а по журналистам.

«Мы отъехали метров 150 - второй прилет. Через секунд 5 еще третий прилет. То есть, грубо говоря, те люди, которые наверху все это видели, они за нами наблюдали, они увидели наше движение, увидели то, что мы оказываем помощь, и начали просто нас добивать», - объяснил оператор МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков.

Еще один военкор, попавший в тот день под обстрел - Константин Михальчевский. Прекрасно помнит, что именно их вычислили и далее целенаправленно уничтожали, и тоже говорит о сразу трех ударах, похожих именно на запрещенные кассетные боеприпасы.

«Я стоял лицом к водителю, когда был прилет, потом я оборачиваюсь, смотрю - сзади меня за метров 100 начали стелиться вот эти вот поражающие элементы», - вспомнил корреспондент агентства РИА Новости Константин Михальчевский.

Конечно, многое в дальнейшем зависело от скорости доставки ребят с передовой, и в этом они очень благодарны и бойцам, которые подобрали их на КамАЗе, и тем, первым врачам, которые оказывали помощь у переднего края. А дальше - Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского. Все, что извлекли здесь из раненых, обязательно и тщательно исследуется, а результаты наверняка будут приобщены к очередному уголовному делу о преступлениях действующего киевского режима.

«Все осколки, у нас специальная служба есть, они отдаются, и на экспертизу для того, чтобы определить, какой вид боеприпасов был использован. Сразу оказывалась помощь на различных этапах эвакуации, и они мужественно перенесли свои ранения и сейчас идут на поправку», - сказал начальник Центра кардиохирургии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий - Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Министерства обороны РФ Александр Лищук.

К сожалению, даже простое перечисление погибших и раненных российских журналистов только начиная с 2014-го года, с первых боев на Донбассе, займет слишком много времени. А Ростислава Журавлева похоронят завтра на его родине в Екатеринбурге на Широкореченском кладбище, со всеми полагающимися воинскими почестями.