В стране и мире Погибший военкор Журавлев будет посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» Елизавета Егорова Раненые при обстреле ВСУ журналисты будут награждены Орденом «За заслуги перед Запорожской областью», погибший Журавлев - посмертно. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Погибшего при обстреле ВСУ военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева наградят Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об Этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Орден получат также раненые журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Ранее стало известно, что в ООН сожалеют по поводу гибели Журавлева в зоне СВО. Официальный представитель организации Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста. Экспертное мнение и аналитика