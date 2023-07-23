Погибший военкор Журавлев будет посмертно награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью»
Раненые при обстреле ВСУ журналисты будут награждены Орденом «За заслуги перед Запорожской областью», погибший Журавлев - посмертно.
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Погибшего при обстреле ВСУ военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева наградят Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об Этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Орден получат также раненые журналисты МИЦ «Известия» Дмитрий Шиков, Роман Польшаков и корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.
Ранее стало известно, что в ООН сожалеют по поводу гибели Журавлева в зоне СВО. Официальный представитель организации Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам журналиста.