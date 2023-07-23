СК РФ возбудил дело после гибели военкора Журавлева

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после обстрела Запорожской области со стороны вооруженных формирований украинских националистов, в результате которого погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

«В СК России по факту обстрела группы российских журналистов в Запорожской области возбуждено уголовное дело», - передает РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, в Следственном комитете агентству сообщили, что погибшего журналиста посмертно представят к ведомственной награде - медали «Доблесть и отвага».

Напомним, накануне в Минобороны России сообщили, что журналист агентства Ростислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного суббоеприпаса после удара, нанесенного украинским боевиками. По данным МО РФ, раненных журналистов оперативно эвакуировали в полевые медицинские учреждения оборонного ведомства.

Сегодня стало известно, что синдикат (профсоюз) журналистов Египта выступил с призывом к Организации Объединенных Наций расследовать гибель Ростислава Журавлева. По словам главы организации Халеда аль-Бальши, синдикат осуждает убийство военкора.