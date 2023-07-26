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Раненый кассетной бомбой журналист Польшаков рассказал о лечении в госпитале Вишневского

Ян Брацкий
20:55 26.07.2023
По словам журналиста Романа Польшакова, без постоянного внимания со стороны врачей раненые не остаются, постоянно сдают анализы и проходят необходимые процедуры для скорейшего выздоровления.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Журналист «Известий» Роман Польшаков, попавший с коллегами из РИА Новости под артиллерийский обстрел боевиков в Запорожской области, рассказал «Звезде» о своем самочувствии.

«Врачам огромное спасибо. После эвакуации с места обстрела нам очень хорошо оказали первую помощь, поддерживали, провели операцию. В Крыму в госпитале было хорошее отношение врачей. Все капельницы и процедуры делали», - рассказал Польшаков.

После того, как раненых журналистов доставили в госпиталь имени Вишневского в Москве, врачи провели еще одно обследование.

«Все мы на одном этаже, в одном отделении, поддерживаем друг друга. Три осколка остаются во мне: в ягодице, в боку и в районе диафрагмы. Пока говорят их не трогать. Как только начнет заживать рана на ноге, под ней перелом, отпустят домой. Буду ходить с гипсом», - добавил журналист.

Об обстреле группы журналистов стало известно 22 июля. Корреспонденты готовили материал об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожья. Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб, ранения получили журналист «Известий» Роман Польшаков, оператор телеканала Дмитрий Шиков и фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский.

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