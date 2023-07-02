Сак назвал российские дроны-камикадзе «неплохим оружием» и признал, что они вызывают беспокойство в Киеве.

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Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву остро не хватает западной техники и оружия, чтобы справляться с российскими беспилотниками «Ланцет». Об этом он сказал в интервью газете Telegraph, сообщает РИА Новости.

Сак назвал российские дроны-камикадзе «неплохим оружием» и признал, что они вызывают беспокойство в Киеве, поскольку могут поражать сложные и дорогостоящие боевые установки.

Советник министра обороны Украины заявил, что для борьбы с «Ланцетами» подошли бы например немецкие танки Gepard, австралийские бронемашины Hawkei, а также оборудование для создания помех.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается заморозить конфликт для накачки Украины оружием. По его словам, союзники киевского режима хотят выиграть время, чтобы создать на Украине новую военную инфраструктуру и передать новое вооружение.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как российские военные поразили «Ланцетом» польскую самоходку Krab, а также РЛС и станцию РЭБ украинских боевиков. В МВД Украины называли «Ланцет» самым опасным дроном, используемым против киевского режима.