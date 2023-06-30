В стране и мире Лавров заявил, что Запад пытается заморозить конфликт для накачки Украины оружием Андрей Аркадьев По мнению министра, Запад хочет выиграть время, чтобы создать на Украине новую военную инфраструктуру и передать новое вооружение. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Запад пытается заморозить конфликт для накачки Украины оружием, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Моя оценка заключается в том, что они пытаются как-то временно заморозить конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру, передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения», - сказал он на пресс-конференции. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что такой сценарий продвигают американские политологи. Министр высказался и о соглашении между Россией, Украиной и Турцией о вывозе зерна из украинских портов. Как утверждает Лавров, экспорт российской сельхозпродукции не пострадает в случае прекращения зерновой сделки. Отвечая на вопрос западных журналистов о попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, он заявил, что Россия не обязана объясняться по данной теме, а саму ситуацию охарактеризовал как одну из передряг, из которых страна всегда выходила более сильной. Экспертное мнение и аналитика