Лавров заявил, что Запад пытается заморозить конфликт для накачки Украины оружием
Запад пытается заморозить конфликт для накачки Украины оружием, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Моя оценка заключается в том, что они пытаются как-то временно заморозить конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру, передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения», - сказал он на пресс-конференции.
Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что такой сценарий продвигают американские политологи.
Министр высказался и о соглашении между Россией, Украиной и Турцией о вывозе зерна из украинских портов. Как утверждает Лавров, экспорт российской сельхозпродукции не пострадает в случае прекращения зерновой сделки. Отвечая на вопрос западных журналистов о попытке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, он заявил, что Россия не обязана объясняться по данной теме, а саму ситуацию охарактеризовал как одну из передряг, из которых страна всегда выходила более сильной.