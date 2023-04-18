В МВД Украины назвали «Ланцет» самым опасным дроном, используемым против киевского режима
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский «Ланцет» самым опасным беспилотником, используемым против киевского режима. Он сделал это в интервью The Economist.
Геращенко отметил сравнительно небольшую стоимость этого барражирующего боеприпаса, которая, по оценкам The Economist, составляет где-то около 50 долларов. При этом поставляемая Киеву американская гаубица М777 стоит четыре миллиона долларов.
«Вы не только умрете, это еще и очень дорого обойдется», - прокомментировал возможности «Ланцета» Геращенко.
Также Геращенко отметил, что дальность действия до 40 километров и максимальная полезная нагрузка до трех килограммов взрывчатки делает его хорошим решением для контрбатарейной борьбы.
Ранее Минобороны России показало уничтожение украинской САУ Krab польского производства беспилотником «Ланцет».