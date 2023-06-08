ВС РФ поразили «Ланцетом» польскую самоходку Krab на Южно-Донецком направлении

Также были поражены опорные пункты противника в Малых Щербаках, Новоандреевке, Степовом, добавили в пресс-центре группировки «Восток».

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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» поразил на Южно-Донецком направлении самоходную 155-миллиметровую артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в Доброволье», - сказал он.

В районе Времевки киевские формирования лишились двух танков, четырех автомобилей и понесли потери в личном составе. Севернее Новодонецкого противник тоже недосчитался нескольких единиц техники, включая три танка, есть потери в живой силе. В районе совхоза «Октябрь» наши артиллеристы накрыли неприятеля огнем, в результате он недосчитался трех бронеавтомобилей, четырех грузовиков, понес потери в личном составе. В районе Шахтерского уничтожена американская буксируемая гаубица М777.

Начальник пресс-центра доложил и о ситуации на Запорожском направлении. Так, наши артиллеристы уничтожили пикап и живую силу противника в районе Малой Токмачки, опорные пункты ВСУ в Малых Щербаках, Новоандреевке, Степовом. Кроме того, сбиты три украинских беспилотника.

Ранее Минобороны показало кадры работы ЗРК «Тор-М2У» и «Бук-М3» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.