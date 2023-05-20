Бойцы спецназа уничтожили «Ланцетом» РЛС и станцию РЭБ боевиков на Купянском направлении

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На Купянском направлении артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» поразили два минометных расчета вооруженных формирований украинских националистов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Также он сообщил, что подразделение специального назначения, применив барражирующие боеприпасы «Ланцет», уничтожили радиолокационную станцию противовоздушной обороны П-18 и мобильную станцию радиоэлектронной борьбы украинских боевиков.

Кроме того, по словам Зыбинского, российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений противника. Авиация «Западной» группировки войск нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники противника.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения ВС РФ за минувшие сутки ликвидировали две украинские группы диверсантов на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. Кроме того, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил, что в районе Кисловки Харьковской области пресечена деятельность еще одной украинской ДРГ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.