Нетаньяху рассказал, что ему проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Ранее израильский премьер-министр был госпитализирован из-за обезвоживания после отдыха, тогда же ему имплантировали прибор для мониторинга аритмии.

© Фото: bnetanyahu Telegram

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ему проведут операцию по установке кардиостимулятора в ночь с 22 на 23 июля. При этом израильский премьер отметил, что чувствует себя «прекрасно».

Поясняя ситуацию со своим здоровьем, он сообщил, что неделю назад ему было установлено «устройство для мониторинга». Его слова из опубликованного видеообращения приводит агентство Reuters.

«Это устройство издало звуковой сигнал сегодня вечером и сказало, что я должен получить кардиостимулятор и я должен сделать это уже сегодня вечером. Я чувствую себя прекрасно, но мне нужно слушать своих врачей», - сообщает СМИ.

Нетаньяху на видео выглядит бодрым. Он пройдет процедуру в медцентре Шиба в Тель-ха-Шомере. Премьер-министр израильского государства в возрасте 73 лет был госпитализирован ночью 15 июля, по его словам, из-за обезвоживания во время отдыха на Галилейском озере (также Тивериадское или Геннисаретское, или озеро Кинерет. - Прим. ред.) без должной защиты от жары.

В то же день он рассказал о своем самочувствии после госпитализации. На следующий день его выписали из больницы. Также сообщалось, что Нетаньяху в сердце имплантировали прибор для мониторинга аритмии.