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Yedioth Ahronoth: в сердце Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга аритмии

Ян Брацкий
11:51 16.07.2023
С помощью специального прибора в сердце лечащие врачи Биньямина Нетаньяху рассчитывают избежать серьезных осложнений.
Yedioth Ahronoth: в сердце Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга аритмии
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, GlobalLookPress
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Кардиологи имплантировали в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху специальное устройство для мониторинга сердечной аритмии. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth. Издание ссылается на специалиста по кардиологии в центре «Шиба» профессора Иегуду Адлера, который объяснил это необходимостью избежать серьезных осложнений.

Врач настоятельно рекомендовал политику снизить нагрузку на сердце, поскольку инцидент может быть только началом серьезных проблем со здоровьем.

Ранее в канцелярии израильского премьера заявили, что его самочувствие нормальное, но пока он остается в клинике для проведения необходимых анализов и процедур. Биньямин Нетаньяху был госпитализирован с диагнозом обезвоживание в минувшую субботу.

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