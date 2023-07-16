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Kan: Нетаньяху выписали из больницы

Ян Брацкий
14:13 16.07.2023
Врачи не выявили серьезных осложнений в работе сердца премьер-министра Израиля Биньямина Нетяньяху.
Kan: Нетаньяху выписали из больницы
© Фото: Kira Hofmann, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из больницы, сообщает радиостанция Kan, со ссылкой на его канцелярию.

Там сообщили, что политик прошел все необходимые обследования и «у него все хорошо». Врачи сообщили, что причиной удушения самочувствия премьера стало обезвоживание. Ранее сообщалось, что медики имплантировали в сердце Нетаньяху специальный прибор за контролем над частотой мышечных сокращений.

О госпитализации Биньямина Нетаньяху стало известно накануне. В своем обращении он рассказал, что слишком долго пробыл на озере под палящим солнцем без достаточного запаса воды.

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