Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после госпитализации

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По сообщению израильского радио Kan, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху чувствует себя лучше, состояние политика называют удовлетворительным. Израильский лидер записал видео из больницы Шиба, недалеко от города Тель-Авив, в котором поблагодарил население за беспокойство и уверил в своем хорошем самочувствии.

«Я провел время на озере Кинерет без головного убора и без воды. Я чувствую себя хорошо, спасибо за беспокойство», - сообщил Нетаньяху.

Сегодня премьер-министр Израиля был срочно госпитализирован после потери сознания дома, Нетаньяху упал и сильно ударился головой о пол. Ухудшение состояния политика было вызвано обезвоживанием и долгим нахождением на солнце.