Пресненский суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября

В ходе заседания блогер отвернулась от камер и старалась не показывать лицо.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Пресненский суд Москвы продлил домашний арест блогера Елены Блиновской на три месяца. Обвиняемая в неуплате налогов женщина будет находиться в своем подмосковном коттедже до 26 октября.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на срок три месяца, до 26 октября», - заявила судья.

Во время заседания женщина отвернулась от камер и старалась не показывать свое лицо. Она также просила суд разрешить ей хотя бы преподавать, чтобы иметь возможность погасить задолженность.

Напомним, что Блиновская была задержана в Смоленской области в апреле при попытке покинуть территорию РФ через Белоруссию. Блогер обвиняется в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Суд арестовал более 100 миллионов рублей на счетах Блиновской и 21 объект недвижимости.