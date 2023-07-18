Суд арестовал более 100 миллионов рублей на счетах Елены Блиновской

© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Суд в Москве в рамках уголовного дела о неуплате блогером Елены Блиновской и ее супругом почти 1 миллиарда рублей налогов наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 миллионов рублей в различной валюте.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, обеспечительные меры были наложены на более, чем 46 миллионов рублей, 292 тысячи американских долларов, 123 юаня и 5 дзао. По имеющейся информации, суд арестовал у автора «Марафона желаний» семь монет номиналом 10 рублей, 80 монет Георгий Победоносец, 12 монет в индивидуальных футлярах, а также монеты номиналом в два и один рубль.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская привлекалась в 2019 году к административной ответственности за нарушение российского законодательства в отношении найма сотрудника. Блогер взяла на работу сотрудника налоговой, который ранее выезжал к ней.

До этого Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Алексея Блиновского. Ему вынесен запрет на выполнение определенных действий.