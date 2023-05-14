В СК рассказали, сколько заплатила Блиновская для погашения задолженности

В настоящее время блогеру запрещено пользоваться интернетом, она находится под домашним арестом.

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Блогер Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», выплатила 10 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Общая налоговая задолженность блогера составила 918 миллионов.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», - цитрует Бастрыкина ТАСС.

Ранее правоохранительные органы арестовали 4 банковских счета Блиновской и два - ее мужа, на общую сумму около сотни миллионов рублей. Также блогер была отправлена под домашний арест, сейчас ей запрещено пользоваться интернетом.