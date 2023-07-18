Суд арестовал 21 объект недвижимости блогера Блиновской

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В рамках уголовного дела о неуплате блогером Еленой Блиновской и ее мужем около 1 миллиарда налогов на 21 объект недвижимости наложены обеспечительные меры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Отмечается, что среди арестованных объектов недвижимости жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также квартира в Москве. Кроме того, под арест попали два машино-места.

В пресс-службе добавили, что решение об аресте объектов недвижимости обжаловано, однако не вступило в силу.

Ранее стало известно, что суд арестовал более 100 миллионов рублей на счетах Елены Блиновской. Обеспечительные меры коснулись 50 банковских счетов блогера и коллекционных золотых монет.

Уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, автора «Марафона желаний», было возбуждено 27 апреля текущего года. Елене были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - более 918 миллионов рублей. В тот же день в особняке блогера были проведены обыски.

Елену задержали при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Блогер планировала лететь в Ташкент, но перед вылетом, по информации Telegram-канала 112, пришло сообщение с текстом «Лена, беги!».

В середине мая для погашения задолженности Блиновская заплатила 10 миллионов рублей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал эту сумму «мизерной» по отношению к 918,9 миллионам рублей, которые необходимо выплатить. Затем блогера отправили под домашний арест.