Керченская паромная переправа начала работать в штатном режиме
В ГУМЧС сообщили о возобновлении работы Керченской переправы в штатном режиме.
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Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС РФ.
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме», - следует из сообщения ведомства.
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы ежедневно с 21:00 до 5:00 до особого распоряжения.
Ранее на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого было повреждено автодорожное покрытие, а также погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. В российском МИД заявили, что за атакой на сооружение стоит киевский режим.