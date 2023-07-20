Керченская паромная переправа начала работать в штатном режиме

В ГУМЧС сообщили о возобновлении работы Керченской переправы в штатном режиме.

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Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС РФ.

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена. Движение паромов осуществляется в штатном режиме», - следует из сообщения ведомства.

Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о приостановке работы Керченской паромной переправы ежедневно с 21:00 до 5:00 до особого распоряжения.

Ранее на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого было повреждено автодорожное покрытие, а также погибли двое взрослых и пострадал один ребенок. В российском МИД заявили, что за атакой на сооружение стоит киевский режим.