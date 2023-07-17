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Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку на вертолете доставили в реанимацию

Вероника Волосунова
12:33 17.07.2023
Пострадавшая во время теракта на Крымском мосту 14-летняя девочка находится в сознании, однако находится в состоянии средней степени тяжести.
© Видео: Telegram, minkovaanna23 © Фото: Telegram, minkovaanna23
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Пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку на вертолете доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы Краснодарского края. Об этом сообщила замгубернатора региона Анна Минькова.

«Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы», - следует из сообщения в Telegram-канале.

Минькова добавила, что осмотр ребенка был проведен еще в Темрюкской ЦРБ - специалисты взяли анализы и сделали томографию, дальнейшая тактика лечения девочки будет определена после консультаций с ведущими специалистами ДККБ.

Сейчас девочка находится в сознании, но остается в состоянии средней тяжести, с ней уже работают психологи, отметила замгубернатора Краснодарского края. Комплекс лечебно-диагностических мероприятий продолжается.

Ранее стало известно, что во время теракта погибли родители девочки. Гибель подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что вся необходимая помощь будет оказана.

Теракт на Крымском мосту произошел минувшей ночью в 3:05 мск. По данным НАК РФ, он был совершен при помощи двух украинских надводных беспилотников. Повреждено автодорожное полотно, движение на мосту остановлено.

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