Захарова сообщила, что в атаке на Крымский мост виновен киевский террористический режим

Захарова сообщила, что украинские официальные лица и военные принимают решения при участии спецслужб США и Британии.

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За атакой на Крымский мост, произошедшей минувшей ночью, стоит террористический киевский режим. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.

«США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее в НАК сообщили, что в 3:05 по мск атаку на Крымский мост совершили два украинских надводных беспилотника. Возбуждено уголовное дело. В результате теракта пострадала 14-летняя девочка и погибли два человека - ее родители. Девочка сейчас находится в реанимации, за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Также повреждения получило автодорожное полотно. Движение остановлено. При этом железнодорожные пути целые, по ним сообщение между полуостровом и материковой частью России уже возобновили.