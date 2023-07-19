Минтранс Крыма сообщил, что работа Керченской переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 5:00

Министерство транспорта Крыма просит пассажиров прибывать на Керченскую паромную переправу не позже шести вечера и не раньше пяти утра.

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Министерство транспорта Республики Крым сообщило, что Керченская паромная переправа будет регулярно приостанавливать свою работу с 21:00 до 5:00. Изменения в графике будут действовать до особого распоряжения.

«Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже шести вечера и не ранее пяти утра, так как с 21:00 до 05:00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения», - заявило министерство в своем Telegram-канале.

Ранее были опубликованы кадры возобновленной работы Керченской паромной переправы. На видео заметно, как на десантный корабль ВМФ России загружают грузовой автомобиль для переправы через пролив.