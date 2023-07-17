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Опубликованы кадры поврежденной дорожной части Крымского моста

Алексей Курильченко
Алина Пчелинцева
10:51 17.07.2023
По данным НАК, мост был поврежден в результате террористической атаки украинскими надводными беспилотниками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры дорожной части Крымского мостка, которая была повреждена в результате теракта, совершенного киевским режимом. На кадрах можно увидеть, что часть дорожного полотна обрушилась.

Также можно увидеть, что на мосту находится большое количество полицейских машин. Также на месте происшествия находятся машины экстренных служб.

Напомним, что киевский режим совершил террористический акт с применением надводных беспилотников ночью 17 июля. В результате погибали два человека, пострадал ребенок. Из-за теракта было временно приостановлено движение поездов и автомобилей по мосту, была остановлена работа Керченской паромной переправы. На данный момент работы железной дороги и переправы возобновлены.

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