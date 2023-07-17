Полиция организовала посты на трассе «Таврида» для предупреждения водителей о ЧП

Несмотря на организацию постов, движение по трассе не прекращается.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На трассе А-291 «Таврида» в сторону Крымского моста полиция организовала посты, на которых водителей предупреждают о заторах на пути. Кадры с места публикует корреспондент «Звезды».

Сообщается, что на трассе движение не перекрыто. Водителей предупреждают о невозможности проехать по Крымскому мосту, однако многие уже выбрали альтернативные маршруты. Правоохранители не предпринимают никаких попыток перекрыть движение по трассе.

Напомним, что из-за ЧП на Крымском мосту образовалась огромная пробка. Известно о повреждении дорожного полотна, однако железнодорожное движение было возобновлено.

ЧП на Крымском мосту произошло ночью с 16 на 17 июля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек. Также пострадала 14-летняя девочка, она доставлена в Темрюкскую центральную больницу.