Минтранс РФ сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
В ведомстве отметили, что сами конструкции находятся на своих опорах.
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Министерство транспорта России сообщило, что со стороны полуострова имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», - отмечает Минтранс России.
В ведомстве не подтвердили ранее появлявшуюся информацию в средствах массовой информации о повреждении опор. Сообщается, что продолжается обследование состояние моста.
Напомним, что движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП. На въезде образовалась многокилометровая пробка. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов и жителей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост в целях безопасности.