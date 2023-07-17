Минтранс РФ сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту

В ведомстве отметили, что сами конструкции находятся на своих опорах.

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Министерство транспорта России сообщило, что со стороны полуострова имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах», - отмечает Минтранс России.

В ведомстве не подтвердили ранее появлявшуюся информацию в средствах массовой информации о повреждении опор. Сообщается, что продолжается обследование состояние моста.

Напомним, что движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП. На въезде образовалась многокилометровая пробка. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов и жителей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост в целях безопасности.