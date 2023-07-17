Из-за ЧП на въезде на Крымский мост образовалась многокилометровая пробка

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Пробка в несколько километров образовалась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани из-за ночного ЧП. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервисы.

Водители поделились кадрами вереницы машин, вставших в очередь длиной в несколько километров на дороге к Крымскому мосту. Видео опубликовал паблик «Ростов Папа».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов просил население Крыма и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост из-за ЧП, которое произошло ночью 17 июля в районе 145-й опоры переправы. Автомобилисты сообщали, что машины разворачивают на обоих пунктах пропуска на мост.

Напомним, что в течение нескольких недель из-за угрозы теракта на Крымском мосту были усилены меры безопасности, в том числе был введен обязательный досмотр всех транспортных средств, въезжающих на переправу.