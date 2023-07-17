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Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка доставлена в Темрюкскую центральную больницу

Алексей Курильченко
08:30 17.07.2023
На данный момент врачи определяют степень состояния девочки.
Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка доставлена в Темрюкскую центральную больницу
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
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14-летнюю девочку, пострадавшую при чрезвычайно происшествии на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу. На данный момент она находится в отделении реанимации.

Медики определяют степень состояния девочки. Сколько времени ребенок проведет в реанимации пока неизвестно. Об этом сообщает источник агентства РИА Новости в приемном отделении больницы.

Напомним, ЧП на Крымском мосту произошло ночью с 16 на 17 июля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек. На данный момент на мосту восстановлено железнодорожное движение, однако на пролетах зафиксировано повреждение дорожного полотна.

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