В стране и мире Хуснуллин заявил, что решение о движении по Крымскому мосту примут через два часа Алексей Курильченко На месте взрыва работают водолазы, которые изучают опоры моста на наличие повреждений. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту может быть принято через несколько часов на основе осмотра опор на наличие повреждений после теракта. На данный момент на месте взрыва работаю строители и водолазы. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. «Все будем ремонтировать и восстанавливать. Я сам лично спустился вниз, посмотрел. Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Обсуждаем, можно ли запустить машины - еще через пару часов будет решение. Водолазы заканчивают обследование опор. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас изучают автомобильные опоры, через два часа будет информация», - заявил вице-премьер. Напомним, что ночью 17 июля украинские боевики совершили на Крымском мосту теракт с помощью беспилотных надводных аппаратов. В результате погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. Был поврежден пролет автомобильной части моста. Из-за взрыва было временно приостановлено движение поездов и автомобилей по мосту, водителей направили по альтернативным маршрутам. Экспертное мнение и аналитика