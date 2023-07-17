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Опубликованы кадры потока машин, направляющихся в Крым через новые регионы

Анастасия Бобылева
15:35 17.07.2023
Как выяснила корреспондент «Звезды», сейчас в Крым можно добраться через новые регионы, на участке дороги вблизи Ростовской области нет пробок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры дороги, ведущей в Крым через новые регионы. На участке, который идет в сторону Донецкой Народной Республики (ДНР), на данный момент нет пробок, сообщает корреспондент «Звезды».

Поток машин как в сторону Крыма, так и в сторону Ростовской области остается высоким. На автомобилях можно увидеть номера из самых разных уголков России.

Ранее «Звезда» рассказала об альтернативных способах доехать до Крыма. После теракта со стороны Киева движение по Крымскому мосту было приостановлено, на данный момент работа железной дороги возобновлена, однако для автомобилей мост по-прежнему закрыт.

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