НАК РФ: два украинских надводных беспилотника совершили ночью атаку на Крымский мост
Киевский режим 17 июля в 3:05 совершил атаку на Крымский мост с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. В результате теракта была повреждена автодорожная часть сооружения. Об этом сообщили в Национальной антитеррористическом комитете РФ.
«На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт"», - уточнили в ведомстве.
В результате атаки погибли два человека и пострадал один ребенок, добавили в НАК.
Напомним, что в результате атаки было временно приостановлено железнодорожное движение по мосту. На данный момент оно было возобновлено. Сообщается, что пострадавшая 14-летняя девочка была доставлена в Темрюкскую центральную больницу.