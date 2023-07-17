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НАК РФ: два украинских надводных беспилотника совершили ночью атаку на Крымский мост

Алексей Курильченко
10:08 17.07.2023
По факту совершения террористического акта СК РФ возбудил уголовное дело.
НАК РФ: два украинских надводных беспилотника совершили ночью атаку на Крымский мост
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Киевский режим 17 июля в 3:05 совершил атаку на Крымский мост с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. В результате теракта была повреждена автодорожная часть сооружения. Об этом сообщили в Национальной антитеррористическом комитете РФ.

«На месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт"», - уточнили в ведомстве.

В результате атаки погибли два человека и пострадал один ребенок, добавили в НАК.

Напомним, что в результате атаки было временно приостановлено железнодорожное движение по мосту. На данный момент оно было возобновлено. Сообщается, что пострадавшая 14-летняя девочка была доставлена в Темрюкскую центральную больницу.

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