Врач ДККБ Бгане рассказал о состоянии девочки, пострадавшей при теракте на Крымском мосту

На данный момент с ребенком работают ведущие хирурги-травматологи и нейрохирурги.

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Пострадавшая при теракте на Крымском мосту 14-летняя девочка была доставлена вертолетом в Детскую краевую клиническую больницу Минздрава Краснодарского края. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДККБ Нальбий Бгане сообщил журналистам о состоянии ребенка и ходе ее лечения.

«Девочка перенесла транспортировку удовлетворительно, состояние ее расценивается как стабильное. Начато проведение комплекса лечебно-диагностических мероприятий - это как инструментальные методы обследования, так и клинические методы. Параллельно ребенок осматривается ведущими специалистами нашей больницы - это хирурги-травматологи, нейрохирурги. Если понадобятся другие специалисты, мы их тоже привлечем. После получения информации будет определена тактика лечения девочки в условиях реанимационного отделения», - рассказал врач.

Напомним, в результате подрыва пролета Крымского моста украинскими беспилотниками погибли родители девочки. Ребенок находится в сознании, но остается в состоянии средней степени тяжести. С ней работают психологи.

Теракт на Крымском мосту произошел минувшей ночью в 3:05 мск. По данным НАК РФ, он был совершен при помощи двух украинских надводных беспилотников. Повреждено автодорожное полотно, движение на мосту остановлено.