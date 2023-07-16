В США заявили, что не будут пополнять запасы переданных Украине кассетных бомб

Джейк Салливан сообщил, что США не будут восстанавливать свой запас кассетных вооружений вместо переданных Украине.

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Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США не планируют восполнять собственный запас кассетных боеприпасов взамен тех, что были ранее переданы Украине. Об этом советник заявил в эфире телеканала NBC News.

«Наш текущий план - не восстанавливать этот запас», - передал Салливан.

Вместо этого США намерены увеличить запасы 155-миллиметровых снарядов, которые не являются кассетными.

Напомним, что ранее 13 июля в Пентагоне подтвердили передачу Киеву кассетных бомб как от США, так и от третьих стран. Путин заявил о зеркальных действиях, в случае использования подобного вида вооружений в отношении России и назвал преступлением поставки Киеву кассетных боеприпасов.