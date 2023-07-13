В Пентагоне сообщили, что кассетные боеприпасы США уже доставлены на Украину

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Кассетные боеприпасы киевскому режиму поставили не только США, но и другие страны, сообщил директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс. Об этом пишет РИА Новости. Какие именно это страны, не уточняется.

По словам Симса, в Вашингтоне известно, что на Украине находились некоторые кассетные боеприпасы, которые были переданы ранее «третьими странами», - сказал он.

В Киеве подтвердили получение кассетных боеприпасов из США. Как заявил командующий оперативно-стратегической группой войск «Таврия», эти боеприпасы способны «радикально изменить ситуацию в ходе боевых действий».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что до сих пор РФ воздерживалась от применения кассетных боеприпасов в ходе СВО. Однако в случае поставки Соединенными Штатами такого типа вооружений на Украину Россия будет вынуждена использовать аналогичные средства.

Тем временем решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных боеприпасов вызвало бурную реакцию в мире. По данным Генеральной инспекции Пентагона, от 5 до 14 процентов этих боеприпасов могут не разорваться, то есть будут угрожать жизни и здоровью населения и после окончания конфликта.