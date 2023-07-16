Путин назвал преступлением поставки США кассетных боеприпасов на Украину

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К поставке кассетных боеприпасов из США на Украину надо относиться как к преступлению. Об этом заявил Владимир Путин.

Президент России в интервью Павлу Зарубину напомнил, что американские власти сами не раз говорили, что любое применение таких снарядов является преступлением. Кроме того, по словам Путина, США прибегли к поставкам кассетных боеприпасов не от хорошей жизни - запасы других снарядов подходят к концу как в США, так и в ЕС.

О том, что США направят Украине кассетные боеприпасы, стало известно 7 июля. В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в 2022 году называла применение кассетных бомб военным преступлением.

Одиннадцатого июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что передача кассетных 155-мм боеприпасов США Украине говорит о том, что обычные почти закончились.