В стране и мире Путин заявил о зеркальных действиях в случае применения против РФ кассетных боеприпасов Анна Назайкина Наша страна располагает достаточными запасами данных боеприпасов различного рода, отметил российский лидер. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальных действиях в случае, если против России будут использованы кассетные боеприпасы. Как отметил глава государства в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», у нашей страны есть достаточное количество кассетных боеприпасов различного рода. «Мы до сих пор этого не делали, не применяли, у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов», - сказал он. Кроме того, российский лидер назвал преступлением поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов киевскому режиму. Экспертное мнение и аналитика