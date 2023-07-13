Президент Финляндии заявил, что страна открыта для размещения военной базы США

По его словам, многие параметры соглашения между странами еще не согласованы, но стороны открыты для обсуждения.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что страна открыта для размещения военной базы США. Это заявление Ниинистё сделал в ходе пресс-брифинга со президентом США Джозефом Байденом по итогам саммита стран Северной Европы и США, сообщает РИА Новости.

Президент Финляндии сообщил, что страны обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. По его словам, многие его параметры еще не согласованы, но стороны открыты для обсуждения.

«Так что посмотрим», - сказал Ниинистё.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 года. В мае 2022 года премьер-министр страны Санна Марин заявляла, что НАТО не станет размещать в стране базы или ядерное оружие.

В мае 2023 года сообщалось, что власти Финляндии разрабатывают соглашение, позволяющее Пентагону размещать на территории скандинавского государства свои военные базы. ПВО России отрабатывает вопросы защиты границы в связи с расширением НАТО после вступления этой страны в военный блок.