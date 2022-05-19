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Премьер Финляндии заявила, что НАТО не станет размещать в стране базы или ядерное оружие

Максим Крюков
10:17 19.05.2022
По ее словам, у страны уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП.
Премьер Финляндии заявила, что НАТО не станет размещать в стране базы или ядерное оружие
© Фото: Xander Heinl, globallookpress
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НАТО не заинтересован в размещении военных баз или ядерного оружия в Финляндии. Такое мнение выразила премьер-министр республики Санна Марин.

«Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность НАТО размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», - сказала она в интервью газете Corriere della Sera.

При этом она выразила надежду на то, что Финляндия останется в статусе посредника в международных процессах, в которых принимала участие при сохранении нейтралитета. Также она добавила, что вступление в Североатлантический альянс является актом мира, а не объявлением войны.

Марин отметила, что у Финляндии уже наработана высокая оборонная способность, а на оборону тратится уже больше 2% ВВП.

Накануне стало известно, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что расширение альянса за счет этих двух государств не создает непосредственной угрозы для России, однако распространение блока повлечет ответ со стороны Москвы.

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