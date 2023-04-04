Финляндия стала 31-м членом НАТО

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Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Глава МИД страны Пекка Хаависто во вторник, 4 апреля, передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении Хельсинки к Североатлантическому договору. Трансляция этой церемонии велась на сайте военно-политического блока.

Юридически это завершает процедуру присоединения Финляндии к НАТО. Документы о присоединении новых членов альянса хранятся в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО - это посягательство на безопасность и национальные интересы России. В то же время представитель Кремля отметил, что Финляндия никогда не была «анти-Россией».

Ранее Financial Times со ссылкой на дипломатов стран - членов альянса сообщила, что Североатлантический альянс не может предложить членство Киеву в ближайшее время. По информации издания, чиновники блока игнорируют заявку Украины.