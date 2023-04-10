ПВО РФ отрабатывает вопросы защиты границы в связи с расширением НАТО

Так, по словам заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Демина, Россия отреагировала на вступление Финляндии в Североатлантический альянс.

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Войска противовоздушной обороны РФ отрабатывают вопросы по защите границы на северо-западе страны в связи с расширением НАТО. Недавно в альянс вступила Финляндия, Швеция также готовится присоединиться к блоку.

«Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», - передает RT слова командующего войсками ПВО-ПРО, заместителя главнокомандующего ВКС генерал-лейтенанта Андрея Демина.

В Кремле прокомментировали новость о вступлении Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это посягательством на безопасность России.

Обозреватель американского журнала American Conservative тоже высказался о произошедшем. Он в ироничной манере поздравил Хельсинки и заявил, что теперь им придется участвовать в войнах Североатлантического альянса.