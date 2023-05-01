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Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение о размещении военных баз США

Ян Брацкий
23:20 01.05.2023
Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса четвертого апреля 2023 года.
Helsingin Sanomat: Финляндия готовит соглашение о размещении военных баз США
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, GlobalLookPress
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Власти Финляндии разрабатывают соглашение, позволяющее Пентагону размещать на территории скандинавского государства свои военные базы. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat. Ожидается, что Вашингтон сможет также использовать уже существующие военные объекты на территории Финляндии.  

Напомним, эта страна вступила в Североатлантический альянс четвертого апреля. В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили о разработке ответных мер для купирования возможных угроз.

Ранее стало известно, что Штаты перебросят в Финляндию боевую технику для участия в учениях. В качестве транзитной территории используют Эстонию. Среди боевой техники будут в том числе танки Abrams и боевые машины Bradley.

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